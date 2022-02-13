طبيب الأهلي يوضح.. تطورات حالة رباعي الفريق المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، تطورات إصابة رباعي الفريق عمار حمدي، أكرم توفيق، محمود متولي وبيرسي تاو.

وعادت بعثة الأهلي ظهر اليوم الأحد إلى القاهرة بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي برباعية دون رد.

وعبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال أبوعبلة: "عمار حمدي ينهي خلال أيام إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة على أن يتوجه بعد ذلك إلى النمسا لإجراء الجراحة تحت إشراف الطبيب كريستيان فينك والذي أجرى نفس الجراحة لأكرم توفيق مؤخرا".

وكان عمار حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق بمعسكر كأس العالم للأندية في الإمارات.

وفي سياق متصل، أكد أبو عبلة أن بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر يؤدي مراحل جيدة من التأهيل في الامارات؛ للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الأمامية الذي تعرض له.

وأكد طبيب الفريق أن تاو تحسن كثيرا وسينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

أما بخصوص أكرم توفيق، فمن المقرر أن يطير إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل؛ لخوض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي في أكاديمية سبيتار بالدوحة.

وقال أبوعبلة: "أكرم يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي، وسينتهي من إجراءات السفر خلال أيام، على أن يطير إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل في سبيتار وفقا لما حدده الطبيب كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي".

وكان أكرم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وفي سياق آخر، أوضح أبوعبلة، أن محمود متولي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودة الأهلي من السودان.

وأشار إلى أن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.