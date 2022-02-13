الشناوي يخضع لفحوصات طبية قبل السفر إلى السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يجري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للأهلي، أشعة "سونار" على العضلة الخلفية غدًا الإثنين، للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

وكشف أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي عن أن الشناوي تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذي تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة خالد مرتجي وصلت إلى مطار القاهرة ظهر اليوم الأحد بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية التي إقيمت في الإمارات

وأضاف أبو عبلة أن الشناوي بدأ في تنفيذ مراحل متقدمة من التأهيل البدني أثناء تواجده في معسكر الفريق في أبوظبي، مشيرًا إلى أن سيجري أشعة غدًا ويخضع لفحص طبي الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان وإمكانية لحاقه بمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني يوم الجمعة 18 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يواصل الأهلي تدريباته غدًا الإثنين، بعد الحصول على راحة اليوم بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.