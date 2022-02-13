الأهلي يستقر علي موعد السفر للخرطوم استعدادا للهلال بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي السفر يوم الأربعاء المقبل إلي الخرطوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي إلي القاهرة بعد ظهر اليوم الأحد من العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد التتويج ببرونزية مونديال العالم للأندية.

ويرتبط الأهلي بمباراة الهلال السوداني بالجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 18 فبراير.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم على أن يتم استئناف التدريبات غدًا الاثنين باستاد مختار التتش.

وكان مصدر بالأهلي قد أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة أن موسمياني ظل يفاضل بين يومي الثلاثاء والأربعاء للسفر إلي الخرطوم ولكنه استقر في النهاية علي السفر يوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن الفريق سيخوض مراناً وحيداً علي الملعب الذي ستقام عليه المباراة يوم الخميس.