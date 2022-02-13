بعد طرده من قناة الزمالك.. خالد الغندور يرد على تصريحات مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد الإعلامي، خالد الغندور، على إعلان رئيس النادي، مرتضى منصور، رحيله عن قناة الزمالك.

وكتب الغندور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، السبت، قائلاً: "للأسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كأنه ملك أشخاص ولابد أن تكون موالي لشخص و ضد شخص آخر و لكن خالد الغندور يتعامل مع نادي الزمالك ككيان و ليس أشخاص ومبروك للمستشار مرتضى و قائمته و حظ أوفر لكابتن أحمد سليمان و قائمته".

وتابع مُقدم برنامج زملكاوي: "والمجلس لديه تحديات كبيرة لحل مشاكل النادي المالية وتوفير الاستقرار داخل النادي و تحقيق حلم الجماهير الوفية و المحبة للكيان ولابد أن يفهم البعض أنا لا أتعامل مع نادي الزمالك و كأنه سبوبة أو مصلحة و ده منذ أن كنُت لاعبًا مرورًا بتواجدي كإعلامي منذ ١٧ سنة وفي أكثر من قناة والبعض من الجماهير تبعث لي فيديو للمستشار مرتضي منصور و هو يقول إن خالد الغندور خارج قناة الزمالك".

وأتم لاعب الزمالك السابق: "وهنا رسالتي للمستشار ولبعض الكارهين، ربنا يولي من يصلح و من كل قلبي أتمنى دائمًا للزمالك كل خير سواء متواجد أو غير متواجد و أكيد سأستمر في الاعلام في أي مكان وسأظل أحب و أحترم الزمالك وجمهوره صاحب الفضل علينا جميعا بعد ربنا في كل ما وصلنا إليه".

وكان مرتضى منصور، قد أعلن عن إنهاء عمل الثنائي محمد أبو العلا وخالد الغندور في قناة الزمالك.

جاء ذلك في أولى قراراته بعد نجاحه في انتخابات نادي الزمالك، صباح السبت.

وظهر منصور على شاشة قناة "الحدث اليوم"، وقال إنه سيتخذ خطوات حاسمة بشأن قناة الزمالك.

وقال "سيتم إنهاء العمل مع الثنائي محمد أبو العلا وخالد الغندور فورا".

وأضاف بقوله "القناة ستعود إلى النادي والجماهير مرة أخرى".

وبرر منصور هجومه على قناة الزمالك بقوله "القناة الرسمية للنادي لم تسمح للمرشحين بالحديث عن برنامجهم الانتخابي طوال الفترة الماضية، واضطررنا للظهور على قناة أخرى".

وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نادي الزمالك، فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس بعد منافسة مع أحمد سليمان، وعمر هريدي.

وستكون هذه الولاية هي الثالثة تواليا لمرتضى منصور في منصب رئاسة الزمالك، والتي ستستمر حتى عام 2025.

وفازت قائمة مرتضى منصور كاملة في الانتخابات، بجميع المقاعد.

وأدلى 47,395 عضوا بأصواتهم في انتخابات نادي الزمالك، بواقع 37,395 صوتا صحيحا و9,402 صوتا باطلا.

وحصل مرتضى منصور على 21109 صوتا، وبفارق 5،181 صوتا عن أحمد سليمان، والذي حصل على 15928 صوتا.

وفاز مصطفى هدهود بمنصب نائب رئيس النادي على حساب هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق.

وفاز خالد لطيف بمنصب أمين الصندوق بعد منافسة قوية مع هاني شكري.

وعلى منصب العضوية فوق السن، حصل جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على أعلى نسبة من الأصوات، وبـ19،775 صوتا، ثم أحمد مرتضى منصور ثانيا بـ18،512 صوتا.

المجلس سيشهد عنصرين نسائيين، أولهما مريم نصحي فوق السن، وثانيهما بسنت جوهر تحت السن، بجانب محمود طه، وأحمد دعبس تحت السن أيضا.

وجاء مجلس إدارة الزمالك الجديد كالتالي:

رئيس مجلس إدارة: مرتضى مصنور.

نائب رئيس مجلس إدارة: مصطفى هدهود.

أمين صندوق: خالد لطيف.

أعضاء فوق السن: سليمان وهدان – جمال عبد الحميد – أحمد مرتضى منصور – علاء الدين ناجي – علاء مقلد – مريم رزق.

أعضاء تحت السن: بسنت سيد جوهر – محمود طه – أحمد دعبس.

وأقيمت الانتخابات يوم الجمعة 11 فبراير، وسط اشتباكات واتهامات بين المرشحين.