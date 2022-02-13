موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه بيرنلي، نظيره ليفربول، في الرابعة عصر اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على ليستر سيتي 2-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ51 نقطة، فيما يأتي بيرنلي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

عاد محمد صلاح لتدريبات ليفربول، لكن تبقى مسألة مشاركته أساسيا تحت الشك، أما ساديو ماني فقد تأكد غيابه عن المباراة، حيث منحه المدرب يورجن كلوب إجازة استثنائية للاحتفال مع زملائه بفوز منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، ألكانترا

الهجوم: جوتا، صلاح، فيرمينو أو دياز

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD Premium 1، بتعليق رؤوف خليف.