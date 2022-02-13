شكرا لقرائتكم خبر عن حسام مصطفى رئيساً للبارالمبية وعوين نائباً ورمضان أميناً للصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الدكتور حسام الدين مصطفى رئاسة اللجنة البارالمبية بعد تفوقه على الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة فى الدورة الأخيرة بالانتخابات التى أقيمت ظهر اليوم، وأسفرت أيضا عن فوز الدكتور أحمد عوين بمنصب النائب، وعماد رمضان أمينا للصندوق.

كما فاز الأعضاء، أمل مبدى وإيهاب حسانين ومحمد يحيى وأشرف العجيل وشعبان الخطيب.

دخل 19 مرشحا انتخابات البارالمبية، حيث ترشح على منصب الرئيس كل من الدكتور حسام الدين مصطفى وحياة خطاب.

وعلى منصب نائب الرئيس يتنافس الدكتور احمد عوين ومحمد عيسى .. وعلى منصب أمين الصندوق، يتنافس عماد رمضان وعصام زيدان.

وعلى منصب العضوية، يتنافس أمل مبدى وإيهاب حسانين وشعبان الخطيب ومحمد يحيى و محمد عزت و أشرف العجيل وماجد أنور واحمد أدم و إبراهيم أمين و ياسين الدروي وطارق غريب وسمير جبارة.