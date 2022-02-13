شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر تأجيل معسكر الزمالك بالإسكندرية 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل معسكر الأبيض بالإسكندرية إلى غد، الاثنين بدلا من اليوم، الأحد، استعدادا للقاء سموحة المقبل.

واستقر المدير الفني على خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبه فى الخامسة مساء اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق غدا بالإسكندرية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لمباراة سموحة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه يبتروأتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث فى مجموعته برصيد نقطة واحدة، في حين يأتي بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويتواجد فريق ساجرادا في المركز الأخير بلا رصيد.