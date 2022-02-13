شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لـ الشناوى واختبار طبى لحسم موقفه من السفر مع الأهلى للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أشعة سونار على العضلة الخلفية غدا؛ للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن الشناوي تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذى تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي بدأ تنفيذ مراحل متقدمة من التأهيل البدني أثناء تواجده في معسكر الفريق في أبوظبي، وسيجري أشعة غدا ويخضع لفحص طبي الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان وإمكانية لحاقه بمباراة الهلال في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.