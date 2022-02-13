شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن لقاء ديانج وكانتى: "نصف كوكب الأرض فى أمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى المقابلة بين أليو ديانج ونجولو كانتى نجم تشيلسى الإنجليزى بأن نصف كوكب الأرض فى أمان معهما. وأعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الاهلى، عن اندهاشه من تصرف نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي، والذى توجه إليه قبل صعود الأهلي منصة التتويج لاستلام الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، ليستأذنه فى مقابلة أليو ديانج لاعب الأهلي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "لقد اندهشت من كانتي عندما سألني عما إذا كان بإمكاني إقناع أليو ديانج بمقابلته، التواضع فى أفضل صوره، بارك الله في كانتي!".

استطاع المالى أليو ديانج نجم خط وسط النادى الأهلى، أن يخطف الأنظار بقوة فى كأس العالم للأندية التى أقيمت بالإمارات بعد تقديمه أداء متميزا وقيادته للمارد الأحمر للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخ نادى القرن والثانية على التوالى، ليصبح النجم المالى محط أنظار العديد من الاندية الخليجية بل والاوربية بفضل تألقه وصغر سنه ومجهوده الوافر فى الملعب بشكل يؤكد أن الايام المقبلة سوف تشهد مزيداً من عروض الاحتراف للدبابة المالية.

ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أداؤه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء، ولعب ديانج 104 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات بإجمالى 7292 دقيقة لعب وسجل أربعة أهداف وصنع سبعة أخرى، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الافريقى ولقب للسوبر المحلى ولقب للدوري ومثله لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين ، وتبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو.