منتخب مصر يكشف حقيقة ضم لاعب بوروسيا دورتموند قبل مباراتىّ السنغال

القاهرة - سامية سيد - علّق مسئولو منتخب مصر على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول اقتراب ضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني "سيبرايل ماكريكيس"، لتمثيل منتخب مصر فى مباراتىّ السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن الجهاز الفني لم يناقش اسم هذا اللاعب من قبل، ولا توجد محاولات لضمه للمعسكر المقبل كما تردد، وربما يكون كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر يعرف اللاعب أو تلقى ترشيحات لضمه، لكنه لم يناقش هذا الاسم مع جهازه المعاون.

ويجيد سيبرايل ماكريكيس اللعب فى ثلاثة مراكز فى خط الوسط وهي 6 و 8 و 10، ولعب سيبرايل فى خط الوسط لمنتخب لاتفيا تحت 19 عاما .

سبرايل ماكريكيس، محترف من أصول مصرية فى ألمانيا، ولد فى 10 مايو من عام 2000، ويلعب في فريق دورتموند الألماني تحت 23 عاما، بمركز صانع الألعاب، وترجع أصول اللاعب المصرية لعائلة والده، وسبق له تمثيل منتخب لاتڤيا تحت 19 عاما في 5 مباريات.