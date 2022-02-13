شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية أحمد عادل عبد المنعم لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، ظهر اليوم عودة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الفريق، بعد شفاءه من الإصابة وإكتمال جاهزيته البدنية.

وكان "عبد المنعم" قد غاب عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بكدمة فى العضلة الأمامية، أبعدته عن التواجد ضمن قائمة فريقه خلال مواجهة فيوتشر الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

وخضع اللاعب لاختبار طبي والذي أثبت قدراته علي المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد إنتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي للقاء بيراميدز مساء الأربعاء القادم بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.