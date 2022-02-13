أكرم توفيق يغادر إلى الدوحة الأسبوع المقبل لبدء المرحلة الأولى من التأهيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يغادر إلى الدوحة الأسبوع المقبل لبدء المرحلة الأولى من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغادر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل؛ لخوض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي فى أكاديمية سبيتار بالدوحة.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن أكرم توفيق يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي، وسوف ينتهى من إجراءات السفر خلال أيام، على أن يطير إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل في سبيتار، وفقا لما حدده الطبيب كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.
وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وأجرى توفيق جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك الذي يجري معظم العمليات الجراحية الكبيرة للاعبي بايرن ميونيخ ويوفنتوس.