أكرم توفيق يغادر إلى الدوحة الأسبوع المقبل لبدء المرحلة الأولى من التأهيل

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القاهرة - سامية سيد - يغادر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل؛ لخوض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي فى أكاديمية سبيتار بالدوحة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن أكرم توفيق يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي، وسوف ينتهى من إجراءات السفر خلال أيام، على أن يطير إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل في سبيتار، وفقا لما حدده الطبيب كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأجرى توفيق جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك الذي يجري معظم العمليات الجراحية الكبيرة للاعبي بايرن ميونيخ ويوفنتوس.