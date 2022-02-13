الأهلي يطير إلى السودان الأربعاء المقبل لمواجهة الهلال فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته غداً بعد الحصول على راحة اليوم، الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة فى تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعدما حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل.