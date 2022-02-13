شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يشترط عقدا إلزاميا لقيد أى لاعب يتجاوز الـ 24 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد اليد التعميم على أندية الدورى الممتاز اشتراط عقد إلزامي بين اللاعب والنادى لقيد أو لاعب يتجاوز الـ 24 عاما بالموسم الجديد 2022/2023 القادم.

كما قرر إتحاد اليد مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة اليد من أجل إقامة دراسة دولية للمدربين للحصول على الرخصة c استكمالا للدراسة التى نظمها الإتحاد عام 2018 بالإسكندرية .

وأصدر اتحاد اليد مسبقا تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و 2002 أو 2004 .

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 و حتى 18 فبراير القادم ، و خلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و 2004 باللعب 3 مباريات فى الإسبوع خلال الفترة من 5 و حتى 11 مارس القادم .

أما خلال شهر إبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر إبريل بالكامل و خلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل ة حتى 6 مايو القادم .