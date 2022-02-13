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برة الملعب.. أيوب دعبس نجم اليد السابق: هوايتى السفر وبحب فؤاد المهندس

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أيوب دعبس نجم كرة اليد السابق بالزمالك .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ 

 

السفر

 

بتدخل المطبخ؟ 

 

نعم بدخل المطبخ.

 

إيه الأكلة التى  تتميز فيها؟ 

 

البطاطس المحمرة.

 

من نجمك المفضل؟ 

 

فؤاد المهندس.

 

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من مطربك المفضل؟ 

 

المطربون القدامى. 

 

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟ 

 

لوعلمتم الغيب لاخترتم الواقع.

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 

مصطفي فهمى.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ 

 

الكاجوال.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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