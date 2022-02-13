كلوب يؤكد أن ميلنر لن يعتزل نهاية الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن لاعب الوسط جيمس ميلنر حريص تماماً على الاستمرار في اللعب، وأنه بكل تأكيد لن يعتزل في نهاية الموسم الحالي.



لعب الإنجليزي (36 عاماً) لأندية ليدز يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، قبل الانضمام إلى ليفربول بصفقة مجانية في 2015.

وخلال وجوده في صفوف ليفربول، لعب ميلنر دوراً محورياً في الفريق، وخاض معه 273 مباراة، وفاز مع النادي بلقبي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب للصحافيين قبل مباراة فريقه اليوم الأحد أمام بيرنلي: "بكل تأكيد لن يعتزل ميلنر، إنه حريص تماماً على الاستمرار في اللعب، وأنا بصراحة أتفهم ذلك".

وأضاف: "إذا حالفك الحظ بما يكفي، وبقيت في صحة جيدة، فإن الحياة بعد انتهاء المسيرة المهنية تكون أطول كثيراً من سنوات المسيرة المهنية، ولذا فعليك الاستمرار في المسيرة المهنية لأطول فترة ممكنة، ولو كان بوسعك لعب كرة القدم فهذا أفضل من أشياء أخرى".

وأردف: "سيكون ميلنر على ما يرام بعد انتهاء مسيرته المهنية أيضاً، لكنه بالتأكيد يحب ما يفعله الآن، وبالتأكيد سيلعب كرة القدم في العام المقبل".

وينتهي عقد ميلنر الحالي مع ليفربول في آخر هذا الموسم، وأكد كلوب وجود محادثات سرية بين الطرفين بهدف تمديد الارتباط قائلاً: "نعم بالتأكيد أنا والنادي نجري محادثات مع ميلنر، وسنرى"