شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات لا تنسى لـ وليد سليمان فى رحلته التاريخية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد سليمان، نجم الأهلى، اعتزاله كرة القدم فى نهاية الموسم الحالى بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية عقب الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

وكتب الحاوى، عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله.. الذى أعطانى أكثر ما تمنيت، هى اللحظة الأصعب لى فى حياتى كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذى أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتى كرة القدم فى أعظم نادٍ فى الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي".

وأضاف سليمان، "أتمنى أن تظل جماهير الأهلى العظيمة تتذكرى على مدار التاريخ ويعلم الله أننى منذ اللحظة الأولى لى فى الأهلى وأنا قطعت عهد ووعد على نفسى بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".

وتابع سليمان، "اليوم بعدما شارك زملائى بالتتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم الأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لى كلاعب كرة قدم، شكرا إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب وجميع المسئولين السابقين، شكرا للجهاز الفنى الحالى وكل من تدربت تحت مظلتهم، شكرا زملائى الحاليين والسابقين، شكرا الجمهور العظيم الذى ساندنى وكان لى الدعم".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم بقوة فى تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلي، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وشارك وليد سليمان في 282 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 15996 دقيقة لعب ونجح في تسجيل 67 هدفاً وصنع 47 هدفاً، وحقق الحاوى مع الأهلي خلال مسيرته 17 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربع بطولات لدوري الابطال الافريقى وواحدة كونفدرالية، بجانب كأس السوبر الأفريقى مرتين فضلا عن برونزية كأس العالم للأندية مرتين، ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثانى والذى منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب ، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

دائما ما يضع وليد سليمان، الجماهير في الاعتبار، فهو يذكر دائما الجمهور في أغلب حديثه ويتحدث بمزيد من الفخر والانتماء عن القلعة الحمراء قائلا :" "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".

وأكمل "النادي الأهلي كبير وأي شخص يتمنى السير من أمام سور النادي، سأفعل كل شيء لنتوج بدوري أبطال أفريقيا".