شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية يكشف خطايا ربيعة والشحات وطاهر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التى حل فيها الأهلي ثالثاً، عن تواضع مستوى أكثر من لاعب بالفريق الأحمر بشكل أثار غضب واستياء الجماهير الأهلاوية.

ورغم تفوق الأهلي ونجاحه فى حصد الميدالية البرونزية ورغم تألق عدد كبير من اللاعبين أمثال أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد هاني، إلا أن هناك آخرين اختفوا تماماً فى هذه البطولة.

ويأتي فى مقدمة اللاعبين الذين ظهروا بستوى متواضع للغاية طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورامى ربيعة، فقد كان هذا الثلاثي بمثابة إحدى نقاط ضعف الأهلي فى البطولة العالمية.

من ناحية أخرى، حصد النادي الأهلي مبلغ مليوني و500 ألف دولار _ أى 40 مليون جنيه مصرى تقريباً_ بعد التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أسدل الستار عنها أمس، الأحد، بالإمارات.

ونجح الأهلي فى الفوز بالميدالية البرونزية بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودي برباعية نظيفة ليحصد بطل مصر وأفريقيا الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

ويحصل الفريق الفائز بالميدالية البرونزية على مليوني و500 ألف دولار فيما يحصد صاحب المركز الرابع على مليوني دولار أما البطل فيحصل على 5 ملايين دولار فيما يحصد الثاني على 4 ملايين دولار.

وتوّج فريق تشلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية أمس بعدما هزم بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.