شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: كل مباراة قادمة للإسماعيلى فى الدورى "بطولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدرب العام للإسماعيلي، أن الفريق فى مرحلة التطور بشكل تدريجي بعد إبرام مجموعة من الصفقات الجديدة، مطالبا الجميع بتقديم مزيد من الدعم والمساندة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف خضر، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "مشوار الدوري طويلا ونتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة".

وتابع، ”النتائج ستتحسن مع الوقت بشرط استمرار رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وتحفيزهم الدائم على تقديم أقصي ما لديهم فى الملعب وتجنب وضعهم تحت الضغط “.

وأتم حديثه، ”الصفقات الجديدة علي قدر كبير من الكفاءة بدون شك إلا أنها تحتاج للوقت من أجل الانسجام مع باقي أعضاء الفريق والوصول لأعلي معدلات بدنية وهو ما سيكون له مردود إيجابي على النتائج“.