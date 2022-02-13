شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل عن اعتزال وليد سليمان: تستحق حب الجميع والسيرة الطيبة تدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد فضل، نجم الأهلي السابق، على قرار وليد سليمان لاعب القلعة الحمراء بالاعتزال مع نهاية الموسم الجارى وختام مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "اللاعب الكبير اللي دائماً مخير مش مسير، يختار وقت بعده واعتزاله عن الملعب، السيرة الطيبة هى التى تدوم.. وليد سليمان لاعب كبير فى أخلاقه وسيظل فى قلوب جماهير الأهلي.. تستحق حب واحترام الجميع".



محمد فضل

وفيما يخص قرار اعتزاله وعن اختيار التوقيت، قال وليد سليمان، "لاعب الكرة بيحب يلعب وأنا قعدت فترة طويلة على الدكة وأنا الحمد لله مبتكلمش ومعملتش مشاكل في النادي ومش عايز لحتة الزعل عشان مبلعبش واستخرت ربنا وراضي عن اللي عملته مع النادي والقفلة حلوة وراضي عن كل اللي عملته مع الأهلي".

وأضاف: "آخر أيامي تعلمت أجيب أهداف بدماغي وكنت بتفرج على عماد متعب وحتى بعد ما بطل كنت بجيب فيديوهات ليه بشوفه ازاي بيتحرك جوه الـ18 وفيه حاجات تعلمتها من عماد جوه الـ18 وبتشرف بيه وبالجيل الذهبي اللي تعاملت معاهم، والموضوع كان صعب بالنسبالي اني افقد لاعب او اتنين من الجيل الذهبي ولكن هذا من الثوابت داخل الأهلي انه جيل بيسلم جيل وهو اللي مخلي الأهلي رقم واحد".

وتابع: "إحنا كلاعبين كبار بنقعد مع اللعيبة الصغيرة ونديهم الثقة زي ما كان بيحصل معانا واحنا صغيرين عشان منحطش اللعيبة الصغيرة تحت ضغط وهو مش غريب وهو عارف الدنيا لانه متربي على كده وعشان كده لاعب الأهلي مختلف، وزعلنا على مباراة بالميراس واي مباراة بنخسرها لازم نزعل واي مباراة خسرناها بنستنى المباراة اللي بعدها عشان نعوض الهزيمة".

وحرص على توجيه الشكر لجماهير الأهلي قائلا: "اشكر جمهور الأهلي على دعمي دايما ويارب يكون راضي عن اللي عملته مع الأهلي وانا راضي عن المجهود اللي بذلته".

وعن موسيماني قال: "موسيماني جاي الأهلي وعنده طموح وعارف إنه أكبر ناد وعايز يعمل لنفسه اسم ويحقق بطولات وقلت اللي عايز بطولات لازم ييجي الأهلي لانه مش بيبص غير على البطولات، وعن انتقاده من الجماهير، أشار إلى أنه طبيعي لأن جمهور الأهلي لا يحب الخسارة والتعادل عنده مثل الخسارة والجمهور كان زعلان لخسارة الدوري والسوبر، وشخصية لاعب الأهلي زي الجمهور مبيحبش الخسارة ويحب يبقى رقم 1".

وعن أهم أهدافه في مشواره مع الأهلي، قال: "هدف في نهائي 2012 ضد الترجي وكان هناك العديد من الأهداف الغالية، مشيرا إلى أنه سيجلس مع زملائه لتحديد وجهته القادمة بعد الاعتزال، ورغم الوقت الطويل مع الكرة ولكن حسيت انه وقت قصير".