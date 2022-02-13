شكرا لقرائتكم خبر عن من يحرس عرين منتخب مصر أمام السنغال.. الشناوى أم أبو جبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل حارسا مرمى منتخب مصر مستويات مميزة للغاية فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت مؤخرا بالكاميرون، ولعب منتخب مصر المباراة النهائية قبل أن يخسر على يد السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

محمد الشناوى بدأ البطولة كحارس أساسى وقدم مستوى رائعا للغاية، قبل أن يتعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية فى مباراة كوت ديفوار فى دور الـ16 ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه محمد أبو جبل الذى تمسك بالفرصة وقدم مستوى مميزا للغاية وكان من أبرز أسباب صعود الفراعنة إلى المباراة النهائية للبطولة، ونال إشادة الجميع وحصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة النهائية للبطولة.

كل هذا جعل الجميع يتساءل، من يحرس عرين منتخب مصر فى مباراتى السنغال المقبلتين فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم والمقرر لهما يوما 23 و29 مارس المقبل؟!.

الإجابة عن هذا السؤال تبدو غير واضحة حتى الآن، وهو ما يجعل عصام الحضرى مدرب الحراس حائراً، فالشناوى مازال مصاباً ولم يتحدد موعد عودته للمباريات، وإن كانت المؤشرات الأولية تلمح إلى عودته أول مارس، لذا ينتظر الجهاز الفنى للمنتخب عودة الشناوى ومتابعته خلال المباريات التى ستقام لفريقه الأهلى قبل المعسكر المقبل من أجل حسم موقفه.

وفى المقابل، محمد أبو جبل عاد للمشاركة أساسياً مع الزمالك وظهر أمس أمام بترو أتليتكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفنى للمنتخب يتابعه عن قرب خلال الفترة المقبلة قبل حسم القرار النهائى بشأن الحارس الذى يحمى عرين الفراعنة فى مباراتى السنغال.

ولكن المؤكد أن جهاز المنتخب سيضم 4 حراس للمعسكر المقبل وهم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود جاد ، ما لم تحدث أى إصابات مفاجئة لأى منهم.