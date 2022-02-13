رسالة من كلوب لإدارة ليفربول بشأن عقد محمد صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول رسالة قوية لإدارة النادي الإنجليزي بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح.



وينتهي عقد صلاح الذي يبلغ عامه الثلاثين في يونيو/ حزيران المقبل، مع ليفربول بعد 18 شهرا، وسط محادثات معقدة بشأن العقد الجديد.

وأعرب قائد المنتخب المصري عن رغبته في البقاء مع ليفربول، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أنه طلب عبر ممثليه الحصول على 400 أو 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا للموافقة على تجديد عقده.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها الصحف البريطانية، صباح الأحد: "قبل عام أو اثنين فإن أول 3 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، بعيدا عن صلاح، كانوا في سن الرابعة والثلاثين أو أكبر".

وأضاف: "روبرت ليفاندوفسكي في الثالثة والثلاثين، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين ، وإذا حالفك الحظ في خوض مسيرتك دون أن تتعرض لإصابات بالغة، سيكون بإمكانك اللعب لفترة أطول".

وأردف: "الذروة لا تحدث في منتصف العشرينيات، الأفضلية القصوى تكون في أوائل الثلاثينيات ومنتصف الثلاثينيات، حيث يمكن للاعب أن يرى الأمور من منظور صحيح نظرا لما تعلمه خلال مسيرته".

وواصل كلوب حديثه بالقول: "بإمكان صلاح استغلال ذلك وبإمكانه أن يصبح أفضل مما كان عليه قبل بضعة أعوام، لا يوجد سقف للعمر".

وأتم: "فيما يخص مفاوضات عقد صلاح، فأنا شخص إيجابي وأتمنى أن تنتهي الأمور بالطريقة الصحيحة التي نريدها جميعا سواء من جانب اللاعب أو الإدارة".