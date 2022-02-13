بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي.. الجماهير المصرية والسعودية تسخر من الهلال بسبب الرباعية.. وهاشتاج #نبي_الستر يتصدر تويتر: «استر علينا الله يستر عليك»

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر هاشتاج #نبي_الستر، أو "نبغي الستر"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد فوز الأهلي الكبير على نظيره الهلال السعودي برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد نجح في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي بعد الفوز الكاسح على حساب الهلال السعودي بنتيجة (4-0).

ودشنت جماهير النادي الأهلي وعدد كبير من الجماهير السعودية هاشتاج #نبي_الستر للتعليق على خسارة "الزعيم" بهذه النتيجة التاريخية.

وشارك في الهاشتاج حساب يحمل اسم "مهاب"، حيث نشر مقطع فيديو لجماهير الأهلي أثناء احتفالهم بالرباعية، وهم يرددون: "سرى الليل يا أبو أربعة".

ونشر حساب آخر يحمل اسم "أحمد"، فيديو آخر مستخدما الهاشتاج ذاته، ويظهر الفيديو تشجيع جماهير الأهلي لنادي الهلال من داخل أرضية المباراة، للسخرية من النتيجة الكبيرة التي تلقاها الزعيم السعودي، على الرغم من استخفاف بعض من جماهيره بمواجهة الأهلي، واعتبارها مباراة مضمونة بسبب أدائهم الرائع أمام تشيلسي، معلقا عليه: "العب يا هلال.. شجعناكم وما فيش فايدة".

كما استخدام حساب آخر صورة للفنان أحمد عز، معلقًا عليها "هو ده الأهلي اللي هرب يا عماد.. نبي الستر".

كما تم تداول مقطع فيديو اللاعب المخضرم سعيد العويران وهو يعلّق على مباراة الأهلي والهلال، قائلاً: "استر علينا الله يستر عليك.. 3 في 40 دقيقة".