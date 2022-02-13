شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكتب مونديال الأندية نهاية الرحلة الذهبية لديانج مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المالى أليو ديانج نجم خط وسط النادى الأهلى، أن يخطف الأنظار بقوة فى كأس العالم للأندية التى أقيمت بالإمارات بعد تقديمه أداء متميزا وقيادته للمارد الأحمر للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخ نادى القرن والثانية على التوالى، ليصبح النجم المالى محط أنظار العديد من الاندية الخليجية بل والاوربية بفضل تألقه وصغر سنه ومجهوده الوافر فى الملعب بشكل يؤكد أن الايام المقبلة سوف تشهد مزيداً من عروض الاحتراف للدبابة المالية.

ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أداؤه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء، ولعب ديانج 104 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات بإجمالى 7292 دقيقة لعب وسجل أربعة أهداف وصنع سبعة أخرى، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الافريقى ولقب للسوبر المحلى ولقب للدوري ومثله لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين ، وتبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو.

أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الاهلى، عن اندهاشه من تصرف نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي، والذى توجه إليه قبل صعود الأهلي منصة التتويج لاستلام الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، ليستأذنه فى مقابلة أليو ديانج لاعب الأهلي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "لقد اندهشت من كانتي عندما سألني عما إذا كان بإمكاني إقناع أليو ديانج بمقابلته، التواضع فى أفضل صوره، بارك الله في كانتي!".

ولعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر ، وتبلغ القيمة السوقية للنجم المالى 2 مليون يورو.

وفى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع اليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الديفندر بصفوف الفريق الأحمر

ويرتبط ديانج مع الأهلي بعقد حتى صيف 2026، لكن النادي الأحمر كان لا يمانع في بيعه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية شريطة تحقيق أكبر استفادة مالية من اللاعب وهو الامر الذى عجز جالطة سراى التركى عن تحقيقه للمارد الأحمر الذى طلب 8 مليون يورو للإستغناء عن النجم المالى خصوصا وأن الفريق يملك الثنائى عمرو السولية و حمدي فتحي في وسط الملعب.

وفرض اليو ديانج، نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب ، ويؤدي ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين ودقة تمريراته.