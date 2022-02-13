شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف قمة المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد 25 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.

وتقام الجولة الثانية من هذه المرحلة الخميس المقبل بمواجهات بين كل من، الزمالك مع سموحة والبنك الأهلى مع طلائع الجيش والأهلى مع سبورتنج.

وتلعب الفرق الأربعة الأولى فى جدول الترتيب دورتين مجمعتين فى المرحلة الثالثة لتحديد بطل المسابقة ، حيث أن الدورة الأولى من 9 إلى 11 مارس القادم و الثانية من 29 و حتى 31 من نفس الشهر المقبل .

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و 2002 أو 2004 .

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 و حتى 18 فبراير القادم ، و خلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و 2004 باللعب 3 مباريات فى الإسبوع خلال الفترة من 5 و حتى 11 مارس القادم .

أما خلال شهر إبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر إبريل بالكامل و خلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل ة حتى 6 مايو القادم .