شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الإسماعيلى المصاب بالصليبى ينتظر وعد الإدارة بإجراء الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مهند محمد ناشئ النادى الاسماعيلى مواليد 2001 الوعود التى تلقاها من بعض أعضاء مجلس إدارة الدراويش بحل مشكلته فى غضون أيام قليلة، حيث تلقى اللاعب اتصالات من الإدارة فور نشره استغاثة عبر حسابه على فيس بوك تفيد بأن النادى سوف يصرف له شيكا بـ 20 ألف جنيه لإجراء جراحة الرباط الصليبى الثلاثاء المقبل.

مهند محمد كتب عبر حسابه على فيس بوك، "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسمي مهند محمد علي لاعب في الإسماعيلي فريق 2001 وبلعب في الإسماعيلي وانا عندي 7 سنين وواخد اتنين دوري منطقه وقطاعات مع الإسماعيلي ووالدي محمد علي تاجر ملابس ناس كتير كانت عارفاه ربنا يرحمه يارب متوفي من خمس سنين بشتغل وبصرف علي نفسي من اربع سنين وبروح النادي وفي تالته كليه تجاره والحمد لله انا كنت مع النادي كان عندنا ماتش في الدوري مع الزمالك واتصابت برباط صليبي من شهر ونص واكتر".

وأضاف مهند محمد، "انا دلوقتي مش عارف اروح الشغل ولا اروح التمرين ولا أمارس حياتي حتي الامتحانات بروحها بعكاز انا مش عارف اعمل ايه انا بناشد البشمهندس يحي الكومي أنه يصرفلي شيك العمليه اللي هو ده اقل حقوكي انا مفيش حد بيتواصل معايا من النادي انا كلمت كذا مسؤول بيقولوا هنعمل ومفيش حاجه بتحصل انا المفروض ابن النادى ..لو حد مكاني هيعمل ايه؟ شكرا".