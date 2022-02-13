شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصرى والقطن الكاميروني فى الكونفدرالية قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي المصري بقيادة معين الشعباني تحدياً جددياً فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، عندما يحل ضيفاً على القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وتأهل النادي المصري البورسعيدي إلى دور المجموعات بعدما نجح في تخطي عقبة نادي ريفينيو أوثورتي ضمن منافسات الدور الـ32، تعادل الفريقان فى لقاء الذهاب بنتيجة 0-0 على استاد سانت مارى، وفاز المصري على ريفينيو بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب على ملعب الإسكندرية، وخلال لقاءات الدور الـ 32 مكرر، اصطدم النادي المصري مع فريق ريفيرز يونايتد ونجح المصري في الفوز ذهابًا وإياباً، في لقاء الذهاب على ملعب إنييمبا، نجح النادي البورسعيدي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بينما إنتهي لقاء الإياب على استاد برج العرب بفوز المصري بهدف دون رد.

بدأ القطن الكاميروني البطولة بالهزيمة في الدور التمهيدي الأول أمام فريق أورابا البتسواتي خارج أرضة بنتيجة 2/1، ثم فاز علي أرضه 1/0، ثم التعادل في الدور التمهيدي الثاني بدون أهداف مع فريق اف سي نواذيبو الموريتاني، وأخيراً فاز علي أرضه بنتيجة 2/0.

ويقع النادي المصري في مجموعة قوية تضم كلا من، مازيمبي الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصري البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ووضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني خطة الفوز على القطن الكاميروني عقب خوض المران الأخير أمس، حيث استقر الشعباني على الدفع بالثنائي الجديد، هيثم العيوني وياسر حامد لتأمين الدفاعات، كما طالب الشعباني اللاعبين بضرورة غلق المساحات مشدداً على أهمية عدم استقبال أي أهداف مبكرة يمكن أن تؤثر على سير اللقاء وتضع اللاعبين تحت ضغط.

ويعتمد الشعباني على سلاح الهجمات المرتدة مستغلا سرعة الأطراف، خاصة بعد عودة أحمد حمودي بالإضافة إلى جريندو، ومن المتوقع أن يبدأ المصري في اللقاء القادم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقي ، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيوني، محمد عنتر ، محمد جريندو ، فريد شوقى ، ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي ، أوستن أموتو.