شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم لأندية السلة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأحد مباريات اليوم الأخير من بطولة كأس العالم لأندية السلة التى تستضيفها مصر وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباريات كأس العالم لكرة السلة

ويواجه نادي الزمالك بطل أفريقيا نظيره ليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل الـ NBA وبطل الـ G-league فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة لتحديد صاحب المركز الثالث فى البطولة، بينما يواجه بورجوس الإسباني بطل أوروبا وحامل لقب كأس العالم للأندية نظيره فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية فى المباراة النهائية والتى تقام فى الثامنة مساءً، وتُنقل المباريات عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير الجارى ، والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.