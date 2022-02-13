شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل بعد مواجهة القطن فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار، رئيس بعثة النادى المصرى وعضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى، تفاصيل رحلة عودة الفريق البورسعيدى إلى القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة القطن الكاميرونى اليوم بمنافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسن عمار فى تصريحات للمركز الإعلامى للنادي، إن بعثة المصرى ستعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تطير بعثة المصرى من جاروا إلى دوالا الكاميرونية غداً الاثنين لعدم وجود طيران داخلى اليوم بعد المباراة، على أن تطير من دوالا إلى القاهرة الثلاثاء.

ويحل فريق المصرى البورسعيدي، ضيفا على القطن الكاميرونى فى المباراة المقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر اليوم الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر.

ويقع النادى المصرى فى مجموعة قوية تضم كل من، مازيمبى الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصرى البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ووضع الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة معين الشعبانى خطة الفوز على القطن الكاميرونى عقب خوض المران الأخير أمس، حيث استقر الشعبانى على الدفع بالثنائى الجديد، هيثم العيونى وياسر حامد لتأمين الدفاعات، كما طالب الشعبانى اللاعبين بضرورة غلق المساحات مشدداً على أهمية عدم استقبال أى أهداف مبكرة يمكن أن تؤثر على سير اللقاء وتضع اللاعبين تحت ضغط.

ويعتمد الشعبانى على سلاح الهجمات المرتدة مستغلا سرعة الأطراف، خاصة بعد عودة أحمد حمودى بالإضافة إلى جريندو، ومن المتوقع أن يبدأ المصرى فى اللقاء القادم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقى، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيوني، محمد عنتر، محمد جريندو، فريد شوقى، ايزى ايميكا، الياس الجلاصى، أوستن أموتو.