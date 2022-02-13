شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي يستأذن موسيماني للتصوير مع ديانج ومدرب الأهلي: التواضع فى أفضل صوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن اندهاشه من تصرف نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي، والذى توجه إليه قبل صعود الأهلي منصة التتويج لاستلام الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، ليستأذنه فى مقابلة أليو ديانج لاعب الأهلي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "لقد اندهشت من كانتي عندما سألني عما إذا كان بإمكاني إقناع أليو ديانج بمقابلته، التواضع فى أفضل صوره، بارك الله في كانتي!".



ديانج وكانتي

كانتي مع ديانج على هامش التتويج فى مونديال الأندية



موسيماني

وغادرت بعثة النادي الأهلي منذ قليل مطار أبوظبي بالعاصمة الإماراتية فى بداية رحلة العودة للقاهرة بعد حصد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية الذى أُسدل عليه الستار أمس.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد الفوز الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة ، فيما توّج تسلشي الإنجليزي بلقب البطولة بالفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.

ونستعرض فيما يلي الأرقام الجديدة التى حققها الأهلى نادى القرن فى أفريقيا خلال نسخة كأس العالم للأندية التى تختتم فعالياتها اليوم فى الإمارات:

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك فى كأس العالم للأندية أصبح الأهلى ثالث أندية العالم صعودا لمنصة التتويج بالميداليات، بعد ريال مدريد الحاصل على أربع ميداليات ذهبية، وبرشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، والأهلى الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية.

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك فى كأس العالم للأندية أصبح الأهلى ثالث الفرق تحقيقًا للفوز برصيد ست مباريات خلف ريال مدريد، الذى حقق الفوز فى عشر مباريات، وبرشلونة الإسبانى الذى حقق الفوز فى سبع مباريات.

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك فى كأس العالم للأندية لم يحصل فريق على الميدالية البرونزية ثلاث مرات، فقط حققها الأهلى يليه مونتيرى المكسيكى برصيد ميداليتين برونزيتين.

- تصدر النادى الأهلى قائمة أندية العالم الأكثر لعبًا للمباريات فى كأس العالم للأندية، حيث لعب الأهلى ثمانى عشرة مباراة، يليه أوكلاند سيتى النيوزيلندى برصيد ست عشرة مباراة، ويليهما فى الترتيب ريال مدريد الإسبانى اثنتى عشرة مباراة، ومونتيرى المكسيكى اثنتى عشرة مباراة، ثم باتشوكا المكسيكى تسع مباريات، وبرشلونة الإسبانى وكلوب أميريكا المكسيكى ثمانى مباريات لكل منهما.