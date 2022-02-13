شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ياسر إبراهيم "للتألق عنوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ياسر إبراهيم لاعب النادى الأهلى، فى خطف قلوب الجماهير الأهلاوية فى لقاء تحديد الميدالية البرونزية التى حصدها الفريق الأحمر فى مونديال كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.

واستطاع ياسر إبراهيم أن يحصد لقب أفضل لاعب فى المباراة فى ظل تسجيله هدفين فى اللقاء فى ظل الأداء القوى الذى أداه اللاعب من أجل إسعاد الجماهير الحمراء.

أعرب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ‏بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الهلال السعودي بأربعة ‏أهداف دون رد، كما أعرب عن سعادته بتتويجه بكأس أفضل لاعب في المباراة.‏

وقال إبراهيم: "كنا نتمنى أن نلعب على الميدالية الذهبية أو الفضية في مونديال الأندية، ولكن ‏قدر الله وما شاء فعل. اليوم احترمنا فريق الهلال السعودي الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا، وكنا ‏الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص بجانب الأهداف الأربعة التي سجلها الفريق".‏

وأكد مدافع الأهلي أن الفريق لديه هدف وهو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها ‏الحالية، لمواصلة حصد الألقاب والتواجد الدائم على منصات التتويج.‏

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب ياسر إبراهيم فى الصور التالية: