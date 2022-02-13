شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يبحث عن مقعد بجانب أفشة فى طائرة أهلى البرونزية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من تواجد لاعبيها على الطائرة العائدة للقاهرة قادمة من الإمارات بعد حصد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية الذي أُسدل عليه الستار أمس، وشهدت الطائرة موقف طريف حيث ظل محمد شريف مهاجم الأهلى يبحث عن مقعد بجانب محمد مجدى أفشة ليرد عليه زميله ياسر إبراهيم، قائلا: "مالكش مكان انت كنت فى الكاميرون مش جاى معانا من القاهرة".

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد الفوز الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة ، فيما توّج تشليسي الإنجليزي بلقب البطولة بالفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.

تصدر النادى الأهلى قائمة أندية العالم الأكثر لعبًا للمباريات فى كأس العالم للأندية، حيث لعب الأهلى ثمانى عشرة مباراة، يليه أوكلاند سيتى النيوزيلندى برصيد ست عشرة مباراة، ويليهما فى الترتيب ريال مدريد الإسبانى اثنتى عشرة مباراة، ومونتيرى المكسيكى اثنتى عشرة مباراة، ثم باتشوكا المكسيكى تسع مباريات، وبرشلونة الإسبانى وكلوب أميريكا المكسيكى ثمانى مباريات لكل منهما.