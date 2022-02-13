نقطة بشق الأنفس.. الونش ينقذ الزمالك من مفاجآت بترو أتلتيكو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعادل فريق الزمالك بشق الأنفس أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة مع فرق: (الوداد البيضاوي المغربي والثنائي الأنجولي بترو أتلتيكو وساجرادا اسبيرانسا)

وكان فريق الوداد البيضاوي افتتح مباريات المجموعة مساء أمس الجمعة بالفوز على بطل أنجولا ساجرادا اسبيرانسا بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في المباراة المقبلة ضد ساجرادا اسبيرانسا في 19 من الشهر الجاري بأنجولا.

تشكيل الزمالك: محمد أبوجبل - أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - إمام عاشور - ماجد هاني - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - سيف الدين الجزيري.

تشكيل بترو أتلتيكو: ويلتون جوميز - فيتكورناناكي فيدينهو - بيدرو بينتو - جواكيم ماركو كينتو - إيدي ماركوس - ويليام داسيلفا سواريز - بيدرو ميجيل - اوجستو دي جيسوس - جيلسون موريرا - تياجو ليال أزولو - جارديرل لوبيز.

تفاصيل المباراة:

الزمالك هدد مرمى بترو أتلتيكو في الدقيقة 16 من زمن أحداث المباراة بعد عرضية من جهة اليسار عن طريق محمد أوناجم يقابلها سيف الجزيري برأسية تمر بعيدة عن المرمى.

بطل أنجولا من أول فرصة سجل الهدف الأول عن طريق البرازيلي جيليسون في الدقيقة 22.

هدف الفريق الأنجولي جاء عن طريق عرضية من جاريدي يقابلها جيليسون مسجلاً الهدف الأول لفريقه.

الزمالك حاول أن يرد سريعًا عن طريق رأسية من المدافع محمود حمدي "الونش" تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 25.

الزمالك في الدقيقة 33 هدد مرمى بطل أنجولا عن طريق أحمد فتوح بعدما سدد الأخير كرة قوية من جهة اليسار لكن تلمس الكرة الشباك الخارجية.

بطل أنجولا وجه لدغة ثانية لمحمد أبو جبل وفريق الزمالك بعدما أحرز بيدرو بينتو الهدف الثاني لفريق بترو في الدقيقة 36.

أحمد سيد "زيزو" وجه صاروخية نحو مرمى بترو أتلتيكو في الدقيقة 43 بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ترتطم الكرة في العارضة.

باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لجأ لمقاعد البدلاء بمشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" على حساب محمد أوناجم وماجد هاني.

الزمالك في الدقيقة 49، حاول أن يسجل الهدف الأول عن طريق تسديدة من بنشرقي لكن تصطدم الكرة في القائم الأيمن.

البديل "أوباما" هدد مرمى بترو أتلتيكو في الدقيقة 53 بكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء تمر الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 55، كاد أشرف بنشرقي أن يسجل هدفًا رائعًا بتسديدة من أعلى الحارس لكن حارس بترو أتليتكو يتألق ويتصدى للكرة.

وبعد سلسلة من الفرص استطاع البديل "أوباما" أن يسجل هدف التقليص في الدقيقة 58 بعد تمريرة من "شيكابالا" لتصبح النتيجة (2-1).

"الونش" ارتكب خطأ في الدقيقة 60 كاد يكلف فريقه هدفًا بعد استغلال لاعب بترو أتلتيكو الكرة لينفرد بمرمى الزمالك إلا أن أبو جبل يتصدى للكرة.

إمام عاشور بتسديدة رائعة في الدقيقة 61 سدد كرة قوية لكن حارس بترو أتلتيكو يبعد الكرة لركنية.

"أوباما" عاد من جديد في الدقيقة 67 بكرة رأسية رائعة من أمام المرمى بعد عرضية من أحمد أبو الفتوح لكن تمر الكرة بجوار المرمى.

وأجرى كارتيرون تبديل ثالث للزمالك بخروج التونسي سيف الدين الجزيري ليشارك بدلاً منه عمر السعيد في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 94، أحرز محمود حمدي "الونش" تعادل قاتل لصالح الزمالك بتسديدة ترتطم في قدم مدافع بترو أتلتيكو وتتحول في شباك الفريق الأنجولي.