كيف وقفت الثلوج بوجه منافسات التزلج الحر بأولمبياد بكين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تم تأجيل تصفيات السلوب ستايل في التزلج الحر للسيدات التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد بأولمبياد بكين الشتوي 2022، إلى يوم الاثنين، بسبب تساقط كثيف للثلوج.



وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوي 2022 أن الجولة التأهيلية الأولى ستبدأ في الساعة صباح يوم الاثنين.

وتم تأجيل موعد انطلاق منافسات اليوم الأحد إلى الساعة 12 ظهرا قبل أن يتم إلغاؤها بسبب تساقط الثلوج بكثافة وضعف الرؤية.

وستتنافس قو آي لينغ، اللاعبة الصينية الفائزة بذهبية تاريخية في نهائي القفزات الهوائية في التزلج الحر للسيدات، في سباق السلوب ستايل في التزلج الحر للسيدات.