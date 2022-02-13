أرقام تاريخية للأهلي المصري بعد اكتساح الهلال في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حقق الأهلي المصري العديد من الأرقام التاريخية بعد فوزه العريض على الهلال السعودي 4-0 في مواجهة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



ونال الأهلي المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، وذلك بعدما حقق ذلك الإنجاز سابقا خلال نسختي 2006 و2020 من البطولة.

وبات الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية، يحرز المركز الثالث في تاريخ مشاركته بالبطولة، وذلك خلال نسخ 2006 و2020 و2021، ليفض الشراكة مع مونتيري المكسيكي الذي حصد المركز الثالث مرتين عامي (2012 – 2019).

وحقق الأهلي أكبر فوز في تاريخه في كأس العالم للأندية بالفوز 4-0 على الهلال السعودي، متخطيا أكبر فوز سابق له والذي شهد إسقاط أوكلاند سيتي 2-0 عام 2006.

يذكر أن تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا توج بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعد التمديد.