موسيماني: كانتي طلب مني مقابلة أليو ديانج

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، صورة تجمع بين المالي اليو ديانج لاعب فريقه، والفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد نهاية كأس العالم للأندية.

وكتب موسيماني تعليقاً على الصورة، التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيه: "اندهشت من كانتي عندما سألني إذا كان بإمكانه مقابلة ديانج، التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي".

وعقب نهاية مراسم استلام الميداليات الخاصة بالمراكز الثلاثة لكأس العالم للأندية، تقابل كانتي بلاعب الأهلي ديانج وحصل الأخير على قميص لاعب تشيلسي والتقطا صورة تذكارية.

وكان تشيلسي قد توّج بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على بالميراس في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

كما فاز الأهلي على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على المركز الثالث بالبطولة، ليحقق البطل الأفريقي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

واستطاع الأهلي في مشاركته السابعة أن يحرز الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي (2006) و(2020)، في المقابل حقق فريق الهلال المركز الرابع في مشاركته الثانية.