شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف أهلي طرابلس فى ضربة البداية بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، استاد الدفاع الجوي فى الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث وقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم النادي الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

ودخل بيراميدز معسكرا مغلقا بداية من الجمعة الماضية بملعب الدفاع الجوي استعداداً للقاء المرتقب وضم إيهاب جلال المدير الفني للفريق قائمة اللقاء التي ضمت كلا من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد "مارسيليو"، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمود صادق - نبيل دونجا - إبراهيم تراوري - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الرحمن صميدة، خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس.

ونجح بيراميدز في قيد 7 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية وهم وهم محمد صادق والجنوب أفريقي فاجرى لاكاى، والبوركينى إبراهيم تورايه، والمغربى وليد الكرتى، والتونسى فخر الدين بن يوسف، وحسين السيد، ومحمود صابر، بينا لم يتم قيد هشام محمد وأحمد فوزى، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من، شريف إكرامي في حراسة المرمي، فى الدفاع علي جبر واسامة جلال محمد حمدي، أحمد فتحي، فى الوسط كلا من.. نبيل عماد دونجا، ابراهيم الكرتي، عبد الله السعيد، إسلام عيسي، إبراهيم عادل، خط الهجوم، فاجري لاكاي.

وتمكن نادي بيراميدز من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما تقابل مع نادي عزام يونايتد خلال مواجهات الدور الـ32، فرض التعادل السلبي كلمته على لقاء الذهاب على ملعب الفريق المضيف عزام يونايتد، بينما إنتهي لقاء الإياب بفوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه المدافع على جبر على ملعب الدفاع الجوي.

واستكمل نادي بيراميدز انتصاراته في دور الـ32 مكرر، حيث تقابل مع نادي مانيما يونيون وفاز عليه في مباراتين الذهاب والإياب، في لقاء الذهاب على استاد الشهداء سجل محمود وادي هدف المباراة الوحيد ليعطي الأفضلية لبيراميدز قبل لقاء الإياب، وخلال موقعة العودة على ملعب الدفاع الجوي نجح إبراهيم عادل من وضع بيراميدز في المقدمة لينهي اللقاء بهدف دون رد.

علي صعيد آخر، يشارك فريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال فى البطولة للمرة السابعة، ويتطلع لانطلاقة قوية خاصة بعد دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة في الأسابيع الأخيرة، إذ ضمّ الأردني محمد أبو زريق شرارة والدوليين أنيس سلتو ومحمد الترهوني.