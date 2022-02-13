شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة العودة للقاهرة بعد حصد برونزية مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو لبعثة الفريق خلال تواجدها في مطار أبوظبي قبل بدء رحلة العودة للقاهرة بعد حصد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية الذي أُسدل عليه الستار أمس .

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد الفوز الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة ، فيما توّج تسلشي الإنجليزي بلقب البطولة بالفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.

ونستعرض فيما يلي الأرقام الجديدة التى حققها الأهلى نادى القرن فى أفريقيا خلال نسخة كأس العالم للأندية التى تختتم فعالياتها اليوم فى الإمارات:



- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك فى كأس العالم للأندية أصبح الأهلى ثالث أندية العالم صعودا لمنصة التتويج بالميداليات، بعد ريال مدريد الحاصل على أربع ميداليات ذهبية، وبرشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، والأهلى الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية.

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك فى كأس العالم للأندية أصبح الأهلى ثالث الفرق تحقيقًا للفوز برصيد ست مباريات خلف ريال مدريد، الذى حقق الفوز فى عشر مباريات، وبرشلونة الإسبانى الذى حقق الفوز فى سبع مباريات.

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك فى كأس العالم للأندية لم يحصل فريق على الميدالية البرونزية ثلاث مرات، فقط حققها الأهلى يليه مونتيرى المكسيكى برصيد ميداليتين برونزيتين.

- تصدر النادى الأهلى قائمة أندية العالم الأكثر لعبًا للمباريات فى كأس العالم للأندية، حيث لعب الأهلى ثمانى عشرة مباراة، يليه أوكلاند سيتى النيوزيلندى برصيد ست عشرة مباراة، ويليهما فى الترتيب ريال مدريد الإسبانى اثنتى عشرة مباراة، ومونتيرى المكسيكى اثنتى عشرة مباراة، ثم باتشوكا المكسيكى تسع مباريات، وبرشلونة الإسبانى وكلوب أميريكا المكسيكى ثمانى مباريات لكل منهما.

- وصل الأهلى للدور نصف النهائى للمرة الرابعة فى تاريخ البطولة، حقق فى ثلاث منها 2006، و2021، و2022 المركز الثالث، وفاز بالميدالية البرونزية، وفى المرة الرابعة نسخة 2012 احتل المركز الرابع.

- الفوز على الهلال السعودى بأربعة أهداف للا شيء هو أعلى نتيجة حققها الأهلى فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد الفوز على أوكلاند سيتى النيوزيلندى بهدفين للا شيء فى نسخة 2006.

- بعد الفوز على الهلال بأربعة أهداف للا شيء عادَلَ الأهلى رقم نادى ريفر بليت فى تحقيق أعلى فوز فى الدور نصف النهائي، حيث حقق ريفر بليت الفوز على كاشيما إنتلرز اليابانى بأربعة أهداف للا شيء فى نسخة 2018، يليهما نادى باتشوكا المكسيكى الذى فاز على الجزيرة الإماراتى 4-1، ثم إنترناسيونال البرازيلى الذى فاز 4-2 على سيونجهام الكوري.

- بعد إحرازه هدفين فى مباراة الهلال السعودى بات ياسر إبراهيم ثانى مدافع يحرز أهدافًا للنادى الأهلى فى البطولة بعد محمد هاني.

- بعد إحراز محمد هانى وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وعمرو السولية أهدافًا فى كأس العالم للأندية 2022، ارتفع عدد لاعبى الأهلى الذين أحرزوا أهدافًا فى البطولة إلى تسعة لاعبين، وهم محمد أبو تريكة برصيد أربعة أهداف، يليه فلافيو أمادو برصيد ثلاثة أهداف، وعماد متعب وياسر إبراهيم هدفين، وهدف واحد لكل من السيد حمدى وحسين الشحات ومحمد هانى وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

- مثل الأهلى فى مشاركاته الست السابقة بالبطولة 64 لاعبًا، وبعد مباراة الهلال السعودى أصبح عدد اللاعبين الذين مثلوا الأهلى فى تاريخ البطولة 71 لاعبًا بمشاركة كل من على لطفى ومحمد المغربى وكريم فؤاد ولويس ميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمود وحيد للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.