شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مصير محمد الشناوي من رحلة السودان مع الأهلي لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لاختبار طبي كما سييُجري الحارس أشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفه من رحلة السودان لخوض مباراة الهلال يوم 19 فبراير الجاري بدوري الأبطال.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي إجراء أشعة للشناوي لمعرفة مدى إستجابته للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، وتعرض الشناوي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

وخاض الشناوي برنامج تأهيلي خلال تواجده بالأمارات مع بعثة الأهلي التي شاركت في بطولة العالم للأندية والتي تم استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي فيها بسبب هذه الإصابة.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة عن تحسّن حالة الشناوي لكن الأشعة التي سيخضع لها عقب العودة للقاهرة ستُحدد موعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية ومن ثم تحديد موقفه من السفر للسودان مع الفريق.