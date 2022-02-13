شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. نبيل نصير نجم الزمالك الراحل يهز شباك الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الراحل نبيل نصير، نجم الزمالك الأسبق، هدفا رائعا بمهارة فردية فائقة فى شباك الإسماعيلى خلال فترة الستينيات.

وكانت أول مباراة رسمية لنبيل نصير مع الزمالك عام 1958 أمام التيرام فى الدورى الممتاز بملعب النادى القديم فى منطقة البالون.

فاز نبيل نصير مع الزمالك بالدورى ثلاث مرات، وفاز بكأس مصر خمس مرات.

جاءت نكسة 1967 لتجبر جيلا من النجوم على الاعتزال، فاعتزل نبيل نصير، واتجه للتدريب ثم للإدارة، وتولى منصب مدير الكرة بالزمالك أكثر من مرة وعضو بمجلس الإدارة، ثم درب قطاع الناشئين.