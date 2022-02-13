تشيلسي يُتوج بمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية.



وفاز تشيلسي على بالميراس بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في نهائي كأس العالم للأندية.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 55 من عمر المباراة، عن طريق مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يعادل رافائيل فيجا النتيجة لبالميراس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وحاول تشيلسي إنهاء المباراة في الوقت الأصلي بتسجيل الهدف الثاني، غير أن لاعبي بالميراس نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم، لينتقلوا للوقت الإضافي.

وظل التعادل الإيجابي مسيطرا على المباراة حتى الدقيقة 117، عندما حصل فريق تشيلسي على ركلة جزاء.

ونجح الألماني كاي هافيرتز في تسجيل الركلة، ليفوز تشيلسي بالمباراة بنتيجة 2-1، وينجح في الحصول على اللقب.

وبذلك يحصل تشيلسي على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سبق له الحصول على المركز الثاني في مشاركته الوحيدة عام 2012.

تشيلسي بذلك نجح في جميع حصد الألقاب الممكنة، بعدما أصبح البطل رقم 11 في تاريخ كأس العالم للأندية.