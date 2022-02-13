ماهي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 13 فبراير/شباط 2022 عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



يفتتح فريق المصري مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة القطن الكاميروني، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي.

وتنقل مباراة المصري والقطن الكاميروني في الكونفدرالية الأفريقية عبر قناة "beIN Sprots 3 HD".

مواجهة عربية مرتقبة تنتظرها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تجمع بين بيراميدز المصري ونظيره أهلي طرابلس الليبي، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس عبر قناة "beIN Sports 3 HD".

يخوض شبيبة الساورة الجزائري مباراة صعبة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في افتتاح مبارياته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أورلاندو في جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أورلاندو بيراتس وشبيبة الساورة عبر قناة "beIN Sports 4 HD".

يستهل الصفاقسي التونسي حملة استعادة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة صعبة على ملعبه أمام زاناكو الزامبي، مساء يوم الأحد.

موعد مباراة الصفاقسي وزاناكو في كأس الكونفدرالية، هو العاشرة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة "beIN Sports 3 HD".

يخوض فريق نهضة بركان المغربي أولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقلها عبر قناة "beIN Sports 4 HD".

يستقبل فريق توتنهام، ولفرهامبتون في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يسعى فريق ليفربول لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي، حين يحل ضيفا على بيرنلي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق رؤوف خليف.

يستضيف فريق نيوكاسل نظيره أستون فيلا، الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

يحل برشلونة ضيفا على جاره إسبانيول في ديربي كتالوني ساخن ضمن لقاءات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

تقام مباراة إسبانيول وبرشلونة يوم الأحد الموافق 13 فبراير/شباط، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" مباراة إسبانيول وبرشلونة عبر شاشتها على قناة "beIN Sports HD 1".

يخوض فريق ميلان مباراة مرتقبة في الدوري الإيطالي، حين يستضيف نظيره سامبدوريا على ملعب سان سيرو.

تنطلق مباراة الجولة 25 بين الفريقين في تمام الثانية والنصف عصر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ميلان وسامبدوريا عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"

يحل يوفنتوس ضيفا على أتالانتا في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي في إطار صراع الفريقين على المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

تقام مباراة يوفنتوس وأتالانتا مساء الأحد الموافق 13 فبراير/شباط، حيث تنطلق الساعة 10.45 بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي.

لم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حقوق بث الدوري الإيطالي، لكن يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".