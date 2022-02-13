شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقص شريط دور المجموعات بمواجهة القطن الكاميرونى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق المصري البورسعيدي، ضيفا على القطن الكاميروني في المباراة المقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر اليوم الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

ويقع النادي المصري في مجموعة قوية تضم كل من، مازيمبي الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصري البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ووضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني خطة الفوز على القطن الكاميروني عقب خوض المران الأخير أمس، حيث استقر الشعباني على الدفع بالثنائي الجديد، هيثم العيوني وياسر حامد لتأمين الدفاعات، كما طالب الشعباني اللاعبين بضرورة غلق المساحات مشدداً على أهمية عدم استقبال أي أهداف مبكرة يمكن أن تؤثر على سير اللقاء وتضع اللاعبين تحت ضغط.

ويعتمد الشعباني على سلاح الهجمات المرتدة مستغلا سرعة الأطراف، خاصة بعد عودة أحمد حمودي بالإضافة إلى جريندو، ومن المتوقع أن يبدأ المصري في اللقاء القادم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقي ، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيوني، محمد عنتر ، محمد جريندو ، فريد شوقى ، ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي ، أوستن أموتو.

وأسندت لجنة الحكام بالكاف مهام قيادة اللقاء لطاقم تحميمي يتكون من، حكم الساحة، "محمد علي موسى"، ومعه كل من "عبد العزيز يعقوب"، مساعد حكم أول و"عبد العزيز سالي "، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، "موسى أمادو"، ومراقب المباراة للرواندي "أليكسيس ريدامبتوس"، والمنسق العام للجابوني "ديديه حمزة" ويتولى الكاميروني أنجو أكونوي مهام المنسق الإعلامي، بينما تم اسناد مهام المراقب الأمني إلى النيجيري جوان أودوتشي بينما يتولى الكاميروني " موسا بابا"، مهام المنسق الطبي.

ويترأس بعثة النادي المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.