الأهلي يضع اللمسات النهائية على رحلة السودان لمواجهة الهلال بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على رحلة الفريق للسودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا لخوض هذه المباراة المهمة المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلى لقبها.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويتابع مسئولو الأهلي كذلك موقف الجمهور من حضور هذه المباراة بعدما شهدت الساعات الماضية جدلاً بشأن حضور الجمهور هذه المباراة التى تم تعديل موعدها أكثر من مرة أيضا، حيث كشف مصدر بنادى الهلال السودانى أن طوارئ الإضاءة وراء تغيير موعد مباراة الأهلى لتُقام فى الثالثة عصراً بدلا من السادسة مساءً.

وقال المصدر، إن الزيارة التى قام بها مسئولو الاتحاد الأفريقى تم من خلالها إجازة الملعب وإمكانية اللعب عليه، ولكن تخوف إدارة الهلال السودانى من حدوث طوارئ فى الإضاءة الخاصة بملعب المباراة ما قد يفسد اللقاء بين الأشقاء جعلهم يغيرون الموعد إلى الثالثة عصراً بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقى. وكان نادى الهلال قد أعلن موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراة الأهلى والهلال ، المقرر إقامتها يوم 19 فبراير الجارى، فى دورى أبطال أفريقيا، وأكد الهلال إقامة المباراة فى الثالثة عصراً بدلاً من السادسة.

وتأتي مباراة الاهلي والهلال ضمن منافسات الجولة الثانية بعدما سبق وتم تأجيل الجولة الأولى للمارد الأحمر أمام المريخ السوداني التي كان مقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجاري إلى يوم 5 مارس المقبل على ملعب الأهلي والسلام بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.