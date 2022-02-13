شكرا لقرائتكم خبر عن 5 انتصارات فى كشف حساب الشعباني مع المصرى قبل مواجهة القطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق المصرى البورسعيدي، فى الثالثة عصرًا، ضيفًا على القطن الكاميرونى باستاد مدينة جاروا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر ويقع النادى المصرى فى مجموعة قوية تضم كل من، مازيمبى الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصرى البورسعيدي، والقطن الكاميروني.

ويدخل النادى المصرى اللقاء تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعباني، والذى قاد الفريق البورسعيدى فى 12 مباراة رسمية حتى الآن، حقق المصرى تحت قياده الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.

وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 8 مباريات فى الدورى العام، فاز خلالهم فى 3 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر مباراة واحدة، بينما خاض المصرى تحت قيادة العبانى 4 مباريات فى الكونفدرالية الأفريقية فاز فى مباراتين وخسر مباراة وتعادل فى مثلها.

ووضع الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة معين الشعبانى خطة الفوز على القطن الكاميرونى عقب خوض المران الأخير أمس، حيث استقر الشعبانى على الدفع بالثنائى الجديد، هيثم العيونى وياسر حامد لتأمين الدفاعات، كما طالب الشعبانى اللاعبين بضرورة غلق المساحات مشدداً على أهمية عدم استقبال أى أهداف مبكرة يمكن أن تؤثر على سير اللقاء وتضع اللاعبين تحت ضغط.

ويعتمد الشعبانى على سلاح الهجمات المرتدة مستغلا سرعة الأطراف، خاصة بعد عودة أحمد حمودى بالإضافة إلى جريندو، ومن المتوقع أن يبدأ المصرى فى اللقاء القادم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، كريم العراقى، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيوني، محمد عنتر، محمد جريندو، فريد شوقى، ايزى ايميكا، الياس الجلاصى، أوستن أموتو.

وأسندت لجنة الحكام بالكاف مهام قيادة اللقاء لطاقم تحميمى يتكون من، حكم الساحة، "محمد على موسى"، ومعه كل من "عبد العزيز يعقوب"، مساعد حكم أول و"عبد العزيز سالى "، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، "موسى أمادو"، ومراقب المباراة للرواندى "أليكسيس ريدامبتوس"، والمنسق العام للجابونى "ديديه حمزة" ويتولى الكاميرونى أنجو أكونوى مهام المنسق الإعلامي، بينما تم اسناد مهام المراقب الأمنى إلى النيجيرى جوان أودوتشى بينما يتولى الكاميرونى " موسا بابا"، مهام المنسق الطبي.

ويترأس بعثة النادى المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة، بينما تضم البعثة التى يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكرى والجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإدارى والطبى ومسئولى المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيونى ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزى إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصى، أحمد حمودى، زياد فرج، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعي.