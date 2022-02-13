شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه ليكلاند الأمريكى على برونزية كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره ليكلاند الأمريكى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية لكرة السلة التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 13 فبراير الجاري.

وخسر فريق سلة الزمالك أمام سان بابلو بورجوس الإسبانى بنصف نهائي مونديال الأندية بنتيجة 61/78 ليلاقى بطل أمريكا اليوم والذى خسر أمس أمام فلامنجو البرازيلى.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير ، والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكى بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادى الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.