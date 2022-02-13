موسيماني: اندهشت من كانتي عندما طلب مقابلة أليو ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، صورة تجمع بين المالي اليو ديانج لاعب فريقه ، والفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد نهاية كأس العالم للأندية.

وعلق موسيماني على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لقد اندهشت من كانتي عندما سألني إذا كان بإمكانه مقابلة ديانج، التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي".

وبعد نهاية مراسم استلام الميداليات الخاصة بالمراكز الثلاثة لكأس العالم للأندية، تقابل كانتي بلاعب الأهلي ديانج وحصل الأخير على قميص لاعب تشيسلي والتقطا صورة تذكارية.

وتوج كانتي رفقة تشيلسي بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي اللندني بعد الفوز على بالميراس في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على المركز الثالث بالبطولة، ليحقق البطل الأفريقي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

واستطاع الأهلي في مشاركته السابعة أن يحرز الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي (2006) و(2020)، في المقابل حقق فريق الهلال المركز الرابع في مشاركته الثانية.