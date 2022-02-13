شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود اليوم إلى القاهرة بعد تحقيق برونزية مونديال الأندية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم، الأحد، قادمة من الإمارات بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد التتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات أمام مونتيري المكسيكي في ضربة البداية بالبطولة وفاز فيها بطل مصر بهدف نظيف سجله محمد نظيف، ثم خسر بطل مصر وأفريقيا من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف نهائي البطولة، واختتم المارد الأحمر منافساته في البطولة العالمية بمواجهة الهلال السعودي أمس لتحديد الفائز بالمركز الثالث والرابع في البطولة التي شارك فيها للمرة السابعة والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وسافر الأهلي للإمارات بقائمة تضم كلاً من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

وانضم للأهلي في الإمارات لاعبو الفريق بالمنتخب الوطني الأول عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون وهم: محمد الشناوي، عمرو السولية، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم ومحمد شريف، كما انضم للبعثة كلاً من التونسي على معلول بعد مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة ذاتها ونفس الأمر بالنسبة للدولي المغربي بدر بانون، وإن كان الأخير لم يشارك مع المغرب في أمم أفريقيا للإصابة.

وضمت قائمة الأهلي النهائية المشاركة في البطولة 23 لاعباً، هم: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر، وعاد للقاهرة عمار حمدي لاعب الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل مباراة مونتيري المكسيكي.