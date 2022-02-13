شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: موسيماني من أحسن المدربين في تاريخ الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، بقدرات الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، مؤكدا أنه من أفضل المدربين الذى مروا على تاريخ القلعة الحمراء.

وقال متعب، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "عايز حد يفسرلي ليه موسيماني بيتم انتقاده؛ لأنه مدرب له رؤية وشكل وفلسفة ومن أحسن المدربين اللي مسكوا الأهلي، وإحنا كجيل جامد روحنا كأس عالم للأندية خدنا مركز ثالث مرة ومعرفناش نحققها تاني وهو في سنتين عملها مرتين".

وأضاف متعب: مباراة الأهلي والهلال السعودي التى فاز بها الأحمر برباعية وحقق الميدالية البرونزية أحسن مباراة للأهلي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية".

ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، في تخطي البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي الأسبق، في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، بعدما قاد الأهلى للبرونزية الثالثة في تاريخ النادى.

وتعد بطولة كأس العالم للأندية أول بطولة يتفوق فيه الجنوب أفريقى على مانويل جوزيه مع النادى الأهلى، بعدما حقق البرونزية الثانية له كمدرب مقابل واحدة للبرتغالى، بالإضافة إلى التفوق الكبير في نتائج الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقى في مرتين مقابل ثلاث مرات لجوزيه.

ونستعرض في التقرير التالى أرقام موسيمانى في مقابل جوزيه في بطولة كأس العالم للأندية في التقرير التالى:



جوزيه مع الأهلى

لعب: 7 مباريات

فاز: مباراتين

خسر: 5 مواجهات

سجل: 8 أهداف

استقبل: 11 هدفا

حافظ على شباكه: مباراة واحدة

الإنجازات: البرونزية 2006

موسيماني مع الأهلي



لعب: 6 مباريات

فاز: 4 لقاءات

خسر: مواجهتين

سجل: 6 أهداف

استقبل: 4 أهداف

حافظ على شباكه: 4 مباريات

الإنجازات: برونزيتين 2020 و2021