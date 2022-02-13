شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى استكمال ثالث جولات قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأحد، مواجهات قوية فى إطار استكمال الجولة الثالثة بدور قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022، وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الترسانة مع إيسترن كومباني والطيران مع الاتحاد السكندرى والزمالك مع سموحة فى إطار المجموعة الثانية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم، من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالٍ فى المباريات.